GÜNDEM / 9 Mart 2026

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek, AK Parti Kongre Merkezi'nde 17. Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı'na katılacak.

(Ankara/15.00/18.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, parlamento muhabirleri ile iftar programında yer alacak.

(TBMM/18.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasını takip edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu 70. Oturumunun açılışı ile Genel Tartışmalar Oturumuna, BM Cinsiyet Eşitliği Dostlar Grubu Yıllık Bakan Düzeyindeki Diyalog Toplantısı'na, TURKWEN'in "Sistemin İçinde Güçlenmek: ABD'de Kadın Girişimcilerin Adalet, Katılım ve Ekonomik Özgürlük Yolculuğu" başlıklı yan etkinliğine katılacak, Moğolistan Aile, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Telukhan Aubakır ile ikili görüşme yapacak.

(New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kültürpark Salonu'nda iftar programına katılacak.

(Aksaray/18.51) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" başlıklı etkinliğe iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Kadın, Toplum ve Gelecek Paneli"ne katılacak.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 25. haftası, ikas Eyüpspor-Kocaelispor, Zecorner Kayserispor-Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/16.00/Kayseri/Antalya/20.00) (Fotoğraflı)

2- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u ağırlayacakları ilk maç öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek, sarı-kırmızılı ekip son çalışmasını burada yapacak.

(İstanbul/13.00/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot ve bir oyuncusu, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray'a konuk olacakları ilk maç öncesi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/21.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftası, Glint Manisa Basket-Anadolu Efes müsabakasıyla sona erecek.

(Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftası, 1 maçla tamamlanacak.

