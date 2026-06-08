6 Nisan 1920 Gündemi: Erdoğan, Kurtulmuş, Bakanlar Yoğun Programda

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile görüşecek.

(İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa" Sultan Abdülaziz Han'ı Anma Programı'na katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yeşilay ile İş Birliği Protokol İmza Töreni" ve "Sıfır Atık Vakfı ile İş Birliği Protokol İmza Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/11.00/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Yardımcı Organları 64. Oturumunun açılış konuşmasını yapacak.

(Bonn) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gençlik Vakfının düzenlediği "Türkiye Münazara Yarışması Büyük Final Programı"na katılacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na katılacak, ikili görüşmeler yapacak, Türk Akademisi 8. Bilim Konseyi Toplantısı'na iştirak edecek.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ürün Güvenliği Haftası" programının açılışına katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2???????- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 ve 4 yıl vadeli devlet tahvilleri ile 1 yıl vadeli kira sertifikasının ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin reel efektif döviz kurunu açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın 10'uncusuna ev sahipliği yapacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ermenistan'da parlamento seçimleri sonrası gelişmeler ve seçimlerin uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Erivan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunacak.

(Pekin/Ankara)

4- ABD-İran arasındaki ateşkes sürecindeki gerilim ve ihlaller ile siyasi yansımaları takip ediliyor.

(Tahran/Kudüs/Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- ???İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları ve işgal faaliyetleri ile siyasi yansımaları izleniyor.

(Beyrut/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- ???Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, "Anayasa Mahkemesinin Temel Haklar Alanındaki Kararlarının Etkili Şekilde Uygulanmasının Desteklenmesi Avrupa Birliği Avrupa Konseyi Ortak Projesi"nin kapanış törenine ve "Adana Bölge Toplantısı"na katılacak.

(Adana/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ?Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kazakistan'da Türk Devletleri Teşkilatı 9. Eğitim Bakanları Toplantısı'na ve Türk Akademisi Bilim Kurulu Toplantısı'na iştirak edecek.

(Türkistan) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisi dördüncü maçında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Beşiktaş GAİN'i ağırlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Kaynak: AA