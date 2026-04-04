GÜNDEM / 4 Nisan 2026

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" eylemine iştirak edecek.

(Kütahya/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi'nde AYSİT Vakfı 2. Toplumsal Fayda Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliğe ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek, iş insanları ile istişare toplantısına iştirak edecek.

(Denizli/14.15/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Neşet Ertaş'ın kabrini, Kaman ilçesinde Kaymakamlığı, esnafı, Belediyeyi, AK Parti ile MHP ilçe başkanlıklarını ve Kaman Millet Bahçesi'ni ziyaret edecek.

(Kırşehir/10.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Akdeniz Bölge Strateji Toplantısı'na katılacak.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Atatürk Kültür Merkezi'nde 4. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/19.00)??????? (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, partisinin il başkanlığını ve Valiliği ziyaret edecek, İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak, şehit ailesine ziyarette bulunacak, parti teşkilatıyla toplantı yapacak.

(Bolu/14.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak ve Valiliğe ziyarette bulunacak.

(Trabzon/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulusal Hububat Konseyi 2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi'ne katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, MHP ve AK Parti il başkanlıklarını ziyaret edecek.

(Konya/09.30-13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı T26 Tüneli inşaatında incelemelerde bulunacak ve projeye ilişkin açıklama yapacak.

(Bilecik/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1-? ??İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2-? ??Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Etnospor Forumu ve Türk Dünyası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası finali ve ödül törenine katılacak.

(Antalya/10.15/11.20)

2- Trendyol Süper Lig'in 28. haftası, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Göztepe, Kasımpaşa-Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor-Galatasaray maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/İstanbul/14.30/Gaziantep/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 33. haftasına Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İmaj Altyapı Vanspor FK, SMS Grup Sarıyer-Serikspor, Erzurumspor FK-Alagöz Holding Iğdır FK ve Sakaryaspor-İstanbulspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/İstanbul/13.30/Erzurum/16.00/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 31. hafta müsabakaları oynanacak, Beyaz Grup'ta 34. hafta maçları tamamlanacak.

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası, Mersinspor-Onvo Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve TOFAŞ-Trabzonspor maçlarıyla başlayacak.

(Mersin/13.00/İstanbul/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

6- Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Olağanüstü Seçim Genel Kurulu, Olimpiyatevi'nde yapılacak, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, tek aday olarak seçime girecek.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fenerbahçe Opet'i konuk edecek.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası çeyrek final rövanş maçında Nilüfer Belediyespor, Macaristan'ın MOL Tatabanya ekibini ağırlayacak.

(Bursa/19.00) (Fotoğraflı)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabı yedinci haftasında Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Armada Praxis Yalıkavak maçları yapılacak.

(Trabzon/14.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Kadınlar Süper Lig play-out etabı yedinci haftasında MC Sistem Yurdum-Göztepe ve Yenimahalle Belediyespor-Odunpazarı müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/17.00) (Fotoğraflı)

11- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabı dördüncü haftasında Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Altınpost Giresunspor ve Beşiktaş-İstanbul Gençlik maçları yapılacak.

(Trabzon/16.00/İstanbul/17.00/) (Fotoğraflı)

12- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-out etabı dördüncü haftasında Rize Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor ve Güneysuspor-Beykoz Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Rize/13.00/17.00) (Fotoğraflı)

13- Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Forumu'nda ilk gün oturumları gerçekleştirilecek.

(Antalya/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

