GÜNDEM / 25 Ekim 2025

25 Ekim 2025

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"na iştirak edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek " Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Küçükçekmece Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Kan Kardeş Oluyoruz" programına katılacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İsviçre Sosyal Demokrat Partisinin kongresine iştirak edecek.

(Sursee) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Siber Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi İmza Töreni'ne katılacak.

(Hanoi) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "İEDP Okul Aile Birliği 5. Geleneksel Veli Buluşmaları Bilinçli Aile Forumu" programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleriyle İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 17. GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni'ne katılacak.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Romanya Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasına ziyarette bulunacak, Cumhuriyet Galası ve GAP Oscarları Uluslararası Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

(Bükreş) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'de ateşkesin devreye girmesinin insani ve siyasi yansımaları ile Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nın yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Kudüs/Gazze) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Açılış Programı, Altınözü Gençlik Merkezi Temel Atma ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırımları Toplu Açılış Töreni, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı ve 9. Altınözü Zeytin, Zeytinyağı ve Gastronomi Festivali Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılacak.

(Hatay/13.00/14.30/16.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol Süper Lig'in 10. haftasına, Kocaelispor-Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçlarıyla devam edilecek.

(Kocaeli/17.00/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'in 11. haftasına, SMS Grup Sarıyer-Manisa FK, Atko Grup Pendikspor-Serikspor, Adana Demirspor-İmaj Altyapı Vanspor ve Sakaryaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Adana/13.30/Sakarya/19.00) (Fotoğraflı)

4- Nesine 2. Lig gruplarında 10. hafta, 9 karşılaşmayla başlayacak.

5- Nesine 3. Lig'in 8. haftasına, gruplarda oynanacak 17 karşılaşmayla devam edilecek.

6- Fenerbahçe Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftası, Bahçeşehir Koleji-Esenler Erokspor, Beşiktaş GAİN-Bursaspor Basketbol, TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol ve Glint Manisa Basket-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/18.00/Bursa/15.30/Manisa/20.30) (Fotoğraflı)

8- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftası, OGM Ormanspor-Kocaeli Kadın Basketbol, Nesibe Aydın-BOTAŞ ve Emlak Konut-Dardanel Çanakkale Belediyespor maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/13.00/16.00/İstanbul/14.00) (Fotoğraflı)

9- SMS Grup Efeler Ligi'nde 2025-2026 sezonu ilk hafta maçları oynanacak. RAMS Global Cizre Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, ON Hotels Alanya Belediyespor-Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta-Altekma, İstanbul Gençlik-Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Gebze Belediyespor ve Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Medicana müsabakaları yapılacak.

(Şırnak/13.00/Antalya/14.00/İstanbul/15.00/17.00/Bursa/16.00/Ankara/19.30) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'de 11. hafta maçları yapılacak. Spor Toto-Köyceğiz Belediyespor, Ankara Hentbol-Depsaş Enerji, Rize Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beykoz Belediyespor-Giresunspor, İstanbul Gençlik-Mihalıççık Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş müsabakaları oynanacak.

(Ankara/16.00/18.00/Rize/16.00/İstanbul/16.00/19.00/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

