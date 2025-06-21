GÜNDEM / 21 Haziran 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumuna katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Syed Asım Münir ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul edecek.

(İstanbul/12.00/14.00/14.45/15.30/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi, 81 il ve KKTC'nin Lefkoşa kentinde düzenlenecek.

(10.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 51. Oturumu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde başlayacak.

(İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in İran'a başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemesiyle şiddetlenen çatışmalar takip ediliyor.

(Kudüs/Tahran) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na grup maçlarıyla devam edilecek; A Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Türkiye, Yunanistan ile karşılaşacak.

(Pire/20.30) (Fotoğraflı)

2- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Beşiktaş Fibabanka, Fenerbahçe Beko'yu Basketbol Gelişim Merkezi'nde ağırlayacak.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

3- Voleybolda Kadınlar 2025 Milletler Ligi'nin ikinci hafta maçlarına İstanbul'da devam edilecek, organizasyonun üçüncü günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda Dominik Cumhuriyeti-Brezilya ve Güney Kore-Türkiye maçları oynanacak.

(İstanbul/16.00/19.30) (Fotoğraflı)

4- FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na ABD'de devam edilecek; D Grubu'nda Los Angeles-Esperance de Tunisie, C Grubu'nda Bayern Münih-Boca Juniors, F Grubu'nda Mamelodi-Borussia Dortmund, E Grubu'nda Inter-Urawa Red Diamonds müsabakaları yapılacak.

(Nashville/01.00/Miami/04.00/Cincinnati/19.00/Seatle/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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