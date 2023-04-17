GÜNDEM / 17 Nisan 2023

6 Nisan 1920

1- Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi Açılış Töreni'ne katılacak. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da iştirak edecek.

Erdoğan, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etap Anahtar Teslimi ile 2. ve 3. Etaplarda Kentsel Dönüşüm Başlangıç Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül'ün eşi Tamer Koncagül'ün cenaze töreni ve Süleymanpaşa Belediyesi iftar programına katılacak.

(Tekirdağ/16.58/19.58) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Nallıhan'da ziyaretlerde bulunacak, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına ve iftar programına katılacak.

(Ankara/15.00-19.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çatalca'da Süt Sığır Yemi Dağıtımı ve Halk Buluşması'na katılacak, Beylikdüzü Hacı Naif Akkuş Camisi'ne ziyarette bulunacak ve Beylikdüzü Kadir Gecesi İftarı'na iştirak edecek.

(İstanbul/16.30/18.30/19.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Birecik, Halfeti ve Bozova AK Parti seçim irtibat bürolarının açılışına katılacak.

(Şanlıurfa/13.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demre Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına ve Kaş'ta iftar programına iştirak edecek.

(Antalya/13.00/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eyüpspor Kulübünü, Eyüpsultan Şoför Odasını, AK Parti ve MHP Beşiktaş ilçe başkanlıklarını, Gaziosmanpaşa Bağlarbaşı Caddesi'nde esnafı ziyaret edecek. AK Nokta'da vatandaşlarla buluşacak Soylu, Şişli'de bir otelde Roman vatandaşlarla buluşma ve iftar programı ile Fatih Camisi'nde Kadir Gecesi programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00-21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığının iftar programına katılacak.

(İstanbul/19.52) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Öveçler'de seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Finans Merkezi'nin açılış törenine katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ODTÜ Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi Atom ve Etkin Kuluçka Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şubat ayına ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin konut satış istatistikleri ile şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti'nin Karaburun, Çeşme, Urla, Seferhisar ve Menderes ilçe başkanlıklarını ziyaret edecek, Avrupa Jimnastik Şampiyonası dönüşü milli sporcuları Adnan Menderes Havalimanı'nda karşılayıp, Bayındır Belediyesinin iftarına katılacak.

(İzmir/11.00-19.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa Güreş Şampiyonası, Hırvatistan'da serbest stilde müsabakalarla başlayacak. Milli sporculardan 57 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Hamza Alaca, 70 kiloda Servet Coşkun, 79 kiloda Muhammet Akdeniz, 97 kiloda İbrahim Çiftçi mindere çıkacak.

(Zagreb) (Fotoğraflı)

3- Spor Toto 1. Lig'in 33. haftası Beyçimento Bandırmaspor-Sakaryaspor, Gençlerbirliği-Altay ve Dyorex Boluspor-Çaykur Rizespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Balıkesir/16.00/Ankara/Bolu/20.30) (Fotoğraflı)

4- Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Finali, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda başlayacak; Arkas Spor-Halkbank ve Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta karşılaşmaları yapılacak.

(Bursa/16.00/21.00) (Fotoğraflı)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftası Anadolu Efes-Beşiktaş Emlakjet maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul-20.30) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2022-2023 sezonu lig etabının son maçında Konyaaltı Belediyespor ile Yenimahalle Belediyespor karşılaşacak.

(Antalya/15.00) (Fotoğraflı)

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