Siyasi ve Ekonomik Gelişmeler: 6 Nisan 2020 Programı

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde partisinin 24. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılacak.

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kızılcahamam'da "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" temalı 19. Anadolu Buluşmaları'na katılacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 3. Enflasyon Raporu'nu İstanbul Finans Merkezi'ndeki TCMB Yerleşkesi'nde açıklayacak.

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini, temmuz ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da temaslarda bulunacak.

2-? ?İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylamasına, Gazze'ye sürdürdüğü saldırıların yansımalarına ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, İrlanda'nın St. Patrick's ekibini ağırlayacak.

