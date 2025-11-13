GÜNDEM / 13 Kasım 2025

Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile bir araya gelecek.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile görüşecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB Kabataş Meydanı ve Transfer Merkezi Açılışı'na katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret edecek, ardından açıklama yapacak.

(İstanbul/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Bosna Hersek Ekonomik İlişkilerinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilir Yeni Ufuklar Sempozyumu'na katılacak, Bosna Hersek'te yerleşik Türk iş insanlarıyla toplantı yapacak.

(Saraybosna) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.30)

3- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini duyuracak.

(İstanbul/14.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi, ekim ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı maçın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürecek.

(İstanbul/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Hapoel IBI Tel Aviv ekibiyle iç saha maçını Almanya'da oynayacak.

(Münih/22.00) (Fotoğraflı)

4- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'da devam edilecek.

(Riyad) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

