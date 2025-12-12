GÜNDEM / 12 Aralık 2025

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla 2025'in "Uluslararası Barış ve Güven Yılı" ilan edilmesi ve Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsünün 30. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek "Uluslararası Barış ve Güven Forumu"na katılacak.

(Aşkabat) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Finansta Türkiye Yüzyılı Zirvesi", "Dijital İkiz Dönüşüm Projesi Lansmanı" ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Etkinlik Alanı'nda Bingöl Tanıtım Günleri'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.00/14.30/16.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Dijital İkiz Atölyeleri Projesi tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 2026 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD 6. MUST Sanayi ve Teknoloji Buluşması programına katılacak.

(İstanbul/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ???????ticaret görüşmeleri gerçekleştirecek, ABD Ticaret Odası ve iş dünyasıyla buluşacak, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile görüşecek.

(Washington) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret endekslerini, kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistikleri ile aralık ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımlayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 16. haftası, Kasımpaşa-Gençlerbirliği müsabakasıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park Basın Toplantı Odası'nda gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trendyol 1. Lig'de 17. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Boluspor karşılaşacak.

(Adana/14.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Fenerbahçe Beko, Monaco ile deplasmanda mücadele edecek.

(Monako/21.30)

5- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında Galatasaray MCT Technic, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i ağırlayacak.

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı)

6- Basketbol Avrupa Ligi'ndeki Belgrad derbisinde Partizan ile Kızılyıldız, Belgrad Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Belgrad/22.30)

7- Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. hafta iki maçla başlayacak.

