GÜNDEM / 10 Kasım 2025

Güncelleme:
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruzTürkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

1- Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87. yılında yurt genelinde, KKTC ile dış temsilciliklerde tören ve etkinliklerle anılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret edecek, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenecek anma törenine katılacak.

Anıtkabir'deki resmi törende CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile ?İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yer alacak.

?İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ikindi vakti Hacı Bayram-ı Veli Camisi'nde okutulacak Mevlid-i Şerif'e katılacak.

2- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın annesi Ayşe Aydoğan'ın cenaze törenine katılacak.

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TransMEA 2025 Fuarı kapsamında "Sanayi, Ulaştırma ve Lojistik Uygulamada: Orta Doğu ve Afrika'nın Birbirine Bağlanması Paneli"ne iştirak edecek, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamil el-Vezir ile ikili görüşme gerçekleştirecek.

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı sanayi üretim endeksi ile 2024 yılı atık istatistiklerini açıklayacak.

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ay (217 gün) vadeli hazine bonosunu yeniden ihraç edecek.

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'de temaslarda bulunacak.

2- ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya gelecek.

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ve İspanya ile yapacağı maçların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

2- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.

