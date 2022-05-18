&quot;Güncem&quot; sergisi, Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyarete açıldı - Haberler

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"Güncem" sergisi, Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyarete açıldı

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
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'Güncem' sergisi, Hüsrev Kethüda Hamamı'nda ziyarete açıldı

Nilo olarak tanınan sanatçı Nilüfer Tokay'ın kişisel sergisi "Güncem", ziyarete açıldı.

Nilo olarak tanınan sanatçı Nilüfer Tokay'ın kişisel sergisi "Güncem", ziyarete açıldı.

Ortaköy'deki tarihi Hüsrev Kethüda Hamamı'nda sanatseverlerin beğenisine sunulan sergide, sanatçının daha önce sergilenmiş eserleri, farklı bir kompozisyon ve yeni bir yorumla yeniden izlenebilecek.

Sergi, 28 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilir.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Nilüfer, Güncel, Haberler

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