Gümüşhane haber | Gümüşhane'de vaşak ölü bulundu

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde nesli tehlike altındaki vaşak, ölü bulundu.

Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan vaşak, Günyüzü köyünde ölü olarak bulundu. İhbarla gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, vaşağın 1 hafta önce öldüğünü belirledi. Herhangi bir ateşli silah izine rastlamayan ekipler, vaşağın doğal ya da hayvan saldırısı sonucu öldüğünü değerlendirdi.