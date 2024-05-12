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Gümüşhane'de saman yüklü tır devrildi, sürücü yaralandı

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde saman yüklü bir tır devrildi ve sürücü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde devrilen saman yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

Masum Durmaz (32) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen saman yüklü tır, Gümüşhane-Giresun kara yolu Elçeğiz köyü mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Durmaz, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin bir saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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