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Gümüşhane'de Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Gerçekleştirildi

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Gümüşhane'de düzenlenen etkinlikte çocuklara trafik kuralları anlatıldı ve uygulamalı gösteriler yapıldı. Vali, jandarma komutanı, milli eğitim müdürü ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte çeşitli hediyeler verildi.

Gümüşhane'de, "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" dolasıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Jandarma ve Emniyet trafik ekiplerince, trafik eğitim parkında çocuklara trafik kuralları anlatıldı. Akülü araçla trafik kurallarının uygulamalı gösterildiği çocuklara, çeşitli hediyeler verildi.

Programa, Vali Alper Tanrısever, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Metin Aygün ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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