Gümüşhane'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Programı Düzenlendi

Gümüşhane'de, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Dumlupınar Ortaokulu Müdürlüğünce organize edilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türkçe öğretmeni Fatih Yavuz'un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu ve gösteri sundu.

Programa, Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanı Albay Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, İl Milli Eğitim Müdürü Adnan Gürbüz ve davetliler katıldı.