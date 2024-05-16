Gümüşhane'de engelli gençlerin askerlik hayali gerçek oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de çeşitli nedenlerle askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençler Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında bir günlüğüne gönüllü askerlik yaptı.

Gümüşhane'de özel gereksinimli bireyler her yıl olduğu gibi bu yıl da bir günlüğüne askerlik yaparak terhis belgesi aldı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştiren programda gün boyu komutanlarından yanaşık düzen eğitimi, tören yürüyüşü eğitimi, asker selamı eğitimleri alan gençler silahları inceledi, mayın arama köpeklerini izledi.

Aileleri de sevince ortak oldu

Askerlik görevlerinin ardından düzenlenen ve ailelerinin de katılarak sevinçlerine ortak olduğu yemin töreni ise yağmur nedeniyle kapalı salonda gerçekleştirildi.

"Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir vazifedir"

Programda konuşan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, çeşitli nedenlerle askerlik görevini yerine getiremeyen gençlerin bir günlük gönüllü askerlik ve and içme törenini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çeşit nedenlerle askerlik hizmetini yerine getiremeyen gençlerimizin bir günlük gönüllülük hizmetinde aramıza bulunmalarından şeref duyuyoruz. Bugün burada bulunan değerli konuklar son derece anlamlı, duygulu, gurur ve heyecan verici bir olayın canlı şahidi olmakta ve mutluluğunu paylaşmaktadırlar. Askerlik her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir vazifedir. Sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve Türkiye Cumhuriyeti Jandarmasının şerefli bir neferi olarak sizleri aramıza görmekten mutluluk duyuyoruz. Şunu bilmelisiniz ki yaşama sevincinize sarılmanız, içinizdeki umudu hiç kaybetmemeniz ve hayata tutunduğunuz anda gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz. Gönülden inanıyoruz ki ihtiyaç duyduğumuz anda her vatan evladı gibi sizler de vatan hizmet için hizmeti yerine getirmekten ve canınızı seve seve feda etmekten imtina etmeyeceksiniz. Değerli memleketçiler askerliğinizin sizlere, yüce milletimize hayırlı olmasını diler bugünkü heyecanınızın ve mutluluğunuzun ve üstün başarınızın ömür boyu sürmesini temenni eden sevgiyle gözlerinizi öperim. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" dedi.

Törende Türk bayrağının ve silahların olduğu masaya ellerini koyarak yemin eden Berkan Sarı, Savaş Başdemir, Doğan Demirtaş, Emirhan Devran, Ömürhan Kaya, Emirhan Altuntaş'a terhis belgelerini Vali Alper Tanrısever teslim etti.

"Benden daha iyi asker oldu oğlum"

Törenin ardından gazetecilerle duygularını paylaşan asker babası Halil İbrahim Sarı, "Çok güzel şeyler gördük. İlgi ve alaka çok büyüktü. Askerimiz, mehmetçiğimiz silahları inceledi, nöbet tuttu, yemin etti. Çok güzel oldu Mehmetçiğimiz adına ve bizim adımıza. Benden daha iyi asker oldu oğlum. Daha sıcak kanlı, daha özverili, daha güzel bir askerlik yaptı" diye konuştu.

Bir günlüğüne asker olup Jandarma üniforması giyip, nöbet tutan Berkan Sarı ise "Bugün çok güzel geçti. Nöbet tuttum. Silahları inceledim. Köpekleri baktım. Çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.