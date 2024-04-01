Gümüşhane Belediye Başkanlığını MHP adayı Vedat Soner Başer kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Vedat Soner Başer 6 bin 691, AK Parti adayı Ercan Çimen 6 bin 140 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100)

Başer'in öz geçmişi

Gümüşhane'de 1974 yılında doğan Vedat Soner Başer, Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1998'de mezun oldu. Gümüşhane'de eczacılık yapan ve Türkiye Eczacılar Birliği İl Temsilciliği görevini üstlenen Başer, Milliyetçi Hareket Partisinde çeşitli kademelerde görev aldı.

Başer, iyi derecede Latince, orta düzeyde ise İngilizce bilmektedir.