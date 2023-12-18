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Gümüşhacıköy Kaymakamı köyleri ziyaret ediyor

18 Aralık 2023 16:35 Güncelleme: 16:36 Abone Ol

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Sarayözü köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Kaymakam, köyde yapılan DSİ dere ıslah çalışması ve KHGB tarafından yapılan içme suyu isale hattı yatırımları hakkında bilgi aldı.