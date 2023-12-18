Üye Girişi
Haberler

Gümüşhacıköy Kaymakamı köyleri ziyaret ediyor

Güncelleme:
Abone Ol

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, Sarayözü köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti ve sorunlarını dinledi. Kaymakam, köyde yapılan DSİ dere ıslah çalışması ve KHGB tarafından yapılan içme suyu isale hattı yatırımları hakkında bilgi aldı.

Gümüşhacıköy Kaymakamı Baha Büyükkaymakcı, köyleri ziyaret etmeye devam ediyor.

Kaymakam Büyükkaymakcı, Sarayözü köyünü ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını dinledi.

Büyükkaymakcı, köyde yapımı tamamlanan Devlet Su İşleri (DSİ) dere ıslah çalışması ve Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) tarafından yapılan içme suyu isale hattı yatırımları hakkında bilgiler aldı.

Köy ziyaretlerine devam edeceklerini ifade eden Büyükkaymakcı, "Köyümüzün sorunlarını çözmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmalarla köyümüzün daha yaşanabilir bir hale gelmesini hedefliyoruz." dedi.

Kaymakam Büyükkaymakcı'ya ziyaretinde İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Kurtcu, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Vekili Kadir Saatcı da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Köylere Hizmet Götürme Birliği Devlet Su İşleri Gümüşhacıköy Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 18 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Asgari ücret 3. toplantısı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyon hangi gün, saat kaçta toplanacak? 19 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 19 Aralık Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor Asgari ücret toplantısı son durum nedir? Türk-İş'ten asgari ücret açıklaması! Asgari ücret kaçıncı toplantıda belli olacak? Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi rakibi kim? Ece Ronay son durum ne? Ece Ronay tutuklandı mı? CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title