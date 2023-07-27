Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Yaz Kur'an Kurslarını Ziyaret Etti

Gümüşhacıköy İlçe Müftüsü Adem Verim, yaz dönemi Kur'an kurslarına ziyarette bulundu. Verim, din görevlilerinden, çocukların okuma durumları ve kursa devamlılıklarıyla ilgili bilgi aldı. Verim, 'Hayırlı nesiller yetiştirmemize katkı sağlayacak, gözümüzün nuru evlatlarımızı Kur'an ve Peygamber Efendimizin örnek hayatıyla buluşturacak bir zaman dilimi daha başladı. Yaz Kur'an kurslarıyla Kur'an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi veriliyor. Amacımız çocuklara Kur'an'ı sevdirmektir, Sevgili Peygamberimizi sevdirmektir, İslamı sevdirmektir, Rabbimizi sevdirmektir' dedi.