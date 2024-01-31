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Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi Hastanede Kitaplık Kurdu

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Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesi, İlçe Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınları için kitaplıklar kurdu. Kitaplıklarda çeşitli türlerde kitaplar bulunuyor ve her ay kitaplar değiştirilecek.

Gümüşhacıköy Halk Kütüphanesince İlçe Devlet Hastanesinde hasta ve hasta yakınları için kitaplıklar kuruldu.

Halk Kütüphanesinin temin ettiği 220 kitaptan oluşan kitaplıklar, hastanenin çocuk ve yetişkin servisleri gibi bölümlerine yerleştirildi.

Kütüphane Müdürü Mustafa Barbak, AA muhabirine, hasta ve hasta yakınlarının kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve kitap okuma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla kitaplık oluşturduklarını söyledi.

Kitaplıklarda Kültür Bakanlığınca yayımlanan çocuk hikaye, masal, roman, süreli yayınlar, kültür sanat, şehircilik, yemek tarifleri gibi çeşitli türlerde kitaplar bulunduğunu belirten Barbak, kitapların her ay değiştirileceğini ifade etti.

Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi Müdürü Doğan Baysal ise "Hastanemizde kitaplık kurulmasını sağlayan İlçe Halk Kütüphanesi yönetimine teşekkür ediyoruz. Hastalarımızın ve yakınlarının kitap okuyarak vakit geçirebilmeleri, iyileşme süreçlerine olumlu katkı sağlayacaktır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhacıköy Kültür Sağlık Güncel Haberler

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