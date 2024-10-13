Gümrük Kapılarında Büyük Uyuşturucu ve Kaçak Eşya Operasyonları

TİCARET Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Esendere Gümrük Kapısı'nda 284 kilo metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu, Edirne ve İstanbul'da 80 kilogram kokain, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda ise yaklaşık 24 milyon lira değerinde kaçak elektronik sigara ele geçirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor. Risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi koordinasyonunda Esendere Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri rekor bir uyuşturucu yakalamasına daha imza attı. Türkiye'ye giriş yapmak üzere Esendere Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR, mercek altına alındı. Gümrük işlemlerinin ardından x-ray tarama sistemine sevk edilen aracın dorsesinden şüpheli yoğunluk tespit edildi. Bunun üzerine ekiplerce detaylı arama gerçekleştirildi. Aramalar sonucu çeşitli şekillerdeki çuvallar içerisine gizlenmiş ve başka bir eşya ile harmanlanmış vaziyette 600 milyon TL değerinde 284 kilo metamfetamin hidroklorür cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELEKTRONİK SİGARA OPERASYONU

Gümrük Muhafaza ekiplerinin diğer operasyonu elektronik sigara kaçakçılarına yönelik oldu. Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerinin, risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Hamzabeyli Gümrük Kapısı'na gelen iki TIR, ekipler tarafından yakın takibe alınarak x-ray tarama sistemine yönlendirildi. Yapılan tarama sonucunda şüpheli yoğunlukların gözlemlenmesi üzerine detaylı arama gerçekleştirildi. Araçlar üzerinde yapılan titiz ve dikkatli arama sonucunda, oto parçası yüklü olarak beyan edilen eşya haricinde, 24 bin adet kaçak elektronik sigara tespit edildi. Kaçak olarak yurda sokulmak istenen ve piyasa değeri 24 milyon TL değerinde olan elektronik sigaralara el konuldu.

Gümrük Muhafaza ekipleri son olarak zehir tacirlerine yönelik Edirne ve İstanbul'da operasyonlar gerçekleştirdi. Başarılı operasyonlar sonucunda 80 kilogram kokain ele geçirildi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı.