Gültekin Uysal, Oyunu Afyonkarahisar'da Kullandı: "Her Bir Oy, Sandığa Cemre Olarak Düşecektir"

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu memleketi Afyonkarahisar'da kullandı. Uysal, "Her bir oy sandığa cemre olarak düşecektir. Bugün, sandıkta konuşma günü" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, oyunu; eşi Hatice Uysal ile birlikte Afyonkarahisar'da Selçuk İlkokulu'nda 1226 No'lu sandıkta kullandı. Uysal, oyunu kullanmasının ardından şu açıklamayı yaptı:

"Bir bayram gününe uyanmış hissiyatı ile buradayız. 14 Mayıs'ın yıldönümünde, 14 Mayıs 2023 tarihi de milletimizin derinden bir nefes almasına vesile olacaktır. Türk demokrasisinin en önemli sermayesi kavgasız dövüşsüz iktidarları değiştirebilme kabiliyetidir, seçimi icra edebilme kabiliyetidir. Bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Güzel bir havada; artık baharın sonu yazın başlangıcı… Milletimizin de bu manada; havaya, toprağa, suya cemreler düştüğü gibi, her bir oy sandığa cemre olarak düşecektir. Biz milletimizin olduğu kadar kadim coğrafyamızın da insanlığın da bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.

Demokrasimizin oksijeni; kademe kademe, bilerek ve isteyerek azaltılmaya çalışıldı. Bütün bunlara rağmen milletimizin demokrasi şuuru ortada. Vatandaşlarımız sandıkta konuşuyor. Bugün, sandıkta konuşma günü. 14 Mayıs 1950'de kurucu liderimiz Celal Bayar'ın ifade ettiği gibi, 'Milletin kendi kaderine hakim olduğu gündür.' Milletimizin kendi kaderine hakim olacağı bir gün olmasını ben de diliyorum. Tüm Türkiye'ye, Türk milletine hayırlı olması dileğimi paylaşıyorum."