Gülnar ilçesinde tarımsal sulama projesi hayata geçirildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde hayata geçirilen tarımsal sulama projesiyle Karasu mevkisindeki su kaynağı, Kuskan Mahallesi'ne ulaştırıldı.

Gülnar Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü ve Kuskan Sulama Kooperatifi işbirliğiyle yürütülen proje tamamlandı.

Bu kapsamda, Karasu mevkisindeki su kaynağı, kurulan 3 kademeli pompa sistemiyle Kuskan Mahallesi'ndeki sulama havuzlarına ulaştırıldı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, yaptığı açıklamada, suyun çok ciddi bir kot farkı aşılarak mahalledeki havuzlara taşındığını ifade etti.

Projenin çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Önge, şunları kaydetti:

"Çok ciddi bir mühendislik çalışması gerçekleştirdik. Kurduğumuz 3 kademeli pompa sistemi, bir ana havuz ve iki aktarma havuzu vasıtasıyla Karasu suyunu Kuskan'a taşıyoruz. Tamamen tarımsal kullanım amacıyla çiftçilerimizin hizmetine sunduğumuz bu su sayesinde, Kuskan Mahallemizin 100 yıllık tarımsal üretimini şaha kaldıracağız."

Kuskan Sulama Kooperatifi Başkanı Muharrem Çolak da sulama sisteminin tüm mahalleye hayırlı olmasını diledi.