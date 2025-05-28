Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Viyana'da Nükleer Enerji Konferansında

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Viyana'da Nükleer Enerji Konferansında
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Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Avusturya'nın Viyana şehrinde düzenlenen 'Nükleer Topluluklar ve Odaktaki Belediye Başkanları' konferansında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yerel halka katkılarını anlattı.

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge, Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "Nükleer Topluluklar ve Odaktaki Belediye Başkanları" konferansına katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından organize edilen konferansta dünyanın çeşitli kentlerinden 20 belediye başkanı konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta sunum yapan Gülnar Belediye Başkanı Önge, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) projesinin yerel halka katkısını ve nükleer enerjinin bölgeye getirdiği fırsatları anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Önge, konferansta Akkuyu NGS'ye ev sahipliği yapan Gülnar'ı temsil etmekten büyük onur ve gurur duyduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Yalçın Taşlıalan - Güncel
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