Güdül'de İsrail menşeli ürünler için boykot kararı

Ankara'nın Güdül belediyesi, belediye tesislerinde İsrail menşeli ürünlerin satışı durduruldu.

Belediye başkanı Muzaffer Yalçın, AA muhabirine, belediyenin tüm birimlerine ait tesislerde, Gazze'deki soykırıma sessiz kalan ya da destek veren bütün kuruluşlar ile İsrail menşeli ürünlerin satışlarını durdurduklarını kaydetti.