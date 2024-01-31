Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın Halk Buluşmaları Düzenliyor

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halk buluşmaları kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi.

Yalçın, yaptığı açıklamada, belediyede düzenlenen halk günü buluşmasında, vatandaşları dinlemeye devam ettiklerini belirtti.

Pazar ve çarşı ziyaretlerinde de vatandaşlarla sohbet ettiklerini aktaran Yalçın, "Bunu kendimize şiar edindik ve bunu sürdüreceğiz. Sosyal belediyecilik anlayışı içinde ilçe halkına hizmet etmeye çalıştık ve çalışıyoruz." dedi.

Yalçın, Başkentin "sakin" şehri Güdül'de turistleri misafir etmeye devam ettiklerine değinerek, "Güdül ilçemiz, Başkentin ilk ve tek sakin şehridir. Vatandaşlar buraya dinlenmeye geliyor. Huzurun adresi Güdül'dür. Güdül misafirperverliğiyle, vatandaşlarımızı karşılıyoruz. İlçede huzurlu bir gün geçirmelerine vesile oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Beypazarı'nda çevre temizliği

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, park ve yeşil alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Yeşil alanlarda ve yol kenarlarında ot temizliği yapan ekipler, çevre düzenlemesi çalışmalarına da devam ediyor.