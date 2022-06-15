GUANGZHOU - Çin'de Zhujiang Nehri şiddetli yağışlar ve gelgit sonucu taştı - Haberler

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GUANGZHOU - Çin'de Zhujiang Nehri şiddetli yağışlar ve gelgit sonucu taştı

AA - Güncel
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Nehrin su seviyesinin yükselmesi (Drone) Nehri seyreden ve fotoğraflayan insanlar GUANGZHOU - Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve gelgit, Zhujiang Nehri'nin taşmasına neden oldu.

Nehrin su seviyesinin yükselmesi (Drone)

Nehri seyreden ve fotoğraflayan insanlar GUANGZHOU - Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde meydana gelen şiddetli yağışlar ve gelgit, Zhujiang Nehri'nin taşmasına neden oldu.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangzhou su Güncel Haberler

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