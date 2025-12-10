Doğal gaz tankeri 'Gryphon A' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

İngiltere bandıralı "Gryphon A" adlı boş doğal gaz tankeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.

İngiltere'nin Aberdeen Limanı'ndan hareket eden, 260 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğindeki doğal gaz tankeri, 88 metre uzunluğundaki Malta bayraklı çapa taşıma gemisi "Boka Sweeper" tarafından çekilerek Yalova Tersanesi'ne götürülüyor.

Tankere, Çanakkale Boğazı'nı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun" ve "Kurtarma-19" eşlik ediyor.

Çanakkale Boğazı, tankerin geçişi sırasında güney-kuzey yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Tankerin Marmara Denizi'ne ulaşmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceği bildirildi.