Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler Graham'ın ölümü sonrası Rusya'ya yaptırım paketi etrafında birleşiyor

ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, İsrail'e verdiği destekle tanınan ve ani şekilde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın hazırlanmasına öncülük ettiği Rusya'ya yaptırımları içeren bir yasa tasarısı etrafında birleşiyor.

Axios'un haberine göre, Graham'ın ani ölümünün Senato'da uzun süredir nadir görülen Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin işbirliğini yeniden canlandırabileceği değerlendiriliyor.

Buna göre, iki partiden senatörler, Graham'ın ölümünün ardından Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren güncellenmiş bir yasa tasarısına destek veriyor.

Senatodaki Cumhuriyetçi Çoğunluk Lideri John Thune, 85 destekçisi bulunan tasarının kabul edilmesinin "Lindsey'in mirasına büyük bir saygı göstergesi olacağını" söyledi.

Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer de Graham'ın anısına tasarının derhal oylamaya sunulmasını talep ederek, "tasarının ezici bir çoğunlukla kabul edileceğini ve bunun Ukrayna'daki müttefiklerine yardımcı olacağını" ifade etti.

Demokrat Senatör Cory Booker ise "Bu, kelimenin tam anlamıyla onun son nefesini vererek mücadele ettiği bir konuda, iki partinin bir araya geldiğini göstermenin iyi bir yolu olacaktır." ifadesini kullandı.

Senato, daha önce Graham ile Demokrat Senatör Richard Blumenthal tarafından hazırlanan Rusya'ya yönelik yaptırım tasarısını ilerletmeye yaklaşmış ancak ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçileri beklemeye çağırmış ve yönetime Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik kendi baskı politikasını sürdürmesi için zaman tanımıştı.???????

Senatörler Graham, Blumenthal, Jeanne Shaheen ile Roger Wicker, 10 Temmuz'da yaptıkları ortak açıklamada ise güncellenen Rusya yaptırım tasarısını ilerletmek konusunda Trump yönetimiyle anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

İlk tasarıda, Çin dahil Rus petrolü ve doğal gazını satın almaya devam eden ülkelere yüzde 500'e varan gümrük vergileri uygulanması öngörülürken, güncellenen versiyonda bu yaptırımların kapsamı daraltılıyor.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz'da gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Trump'a yakın siyasi isimlerden olan ve savunma ile dış politika konularında Cumhuriyetçi Partinin önde gelen isimleri arasında gösterilen Graham, 10 Temmuz'da Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmüştü.

Graham, özellikle İsrail'e verdiği güçlü ve koşulsuz destekle tanınıyordu. İsrail'in Gazze'ye saldırılarını açık biçimde savunan Graham, birçok kez ABD'nin İsrail'e askeri ve diplomatik desteğinin artırılması çağrılarında bulunmuştu.