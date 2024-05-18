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Göynük'te Cumhuriyet'in 100. Yıl Etkinlikleri Devam Ediyor

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Bolu'nun Göynük ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, Atatürk Fotoğrafları sergisi ve Türk Sanat Müziği Korosu konseri büyük ilgi gördü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri devam ediyor.

Göynük Belediyesi ve Bolu Kent Konseyi, Cumhuriyet'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında Belediye Meydanı'nda program düzenlendi.

Programda açılan "Atatürk Fotoğrafları" sergisine, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Daha sonra Bolu Kalkınma ve Tanıtım Türk Sanat Müziği Korosu konser verdi.

Göynük Belediye Başkanı Ali Oral, yaptığı konuşmada, koro üyelerine teşekkür ederek, hediye takdim etti.

Programa, Kaymakam Talha Battal, Göynük Cumhuriyet Başsavcısı Seçil Yargıcı Battal, Bolu Kent Konseyi Başkanı Remzi Kocaman ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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