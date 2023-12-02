Görme engelli öğrenci müzik yeteneğiyle dikkat çekiyor

KAYSERİ'de yaşayan görme engelli 5'inci sınıf öğrencisi Metin Göçer (11), bir defa dinlediği müzikleri, nota ve müzik bilgisi olmadan orgda çalabiliyor. Göçer, "Televizyonda haber programları ve reklamların sesini dinliyorum. Dizi izliyorum. Onların müziklerini dinleyerek buraya gelip çalıyorum. Ben Tolga Sağ ve Muharrem Temiz gibi sanatçı olmak istiyorum" dedi.

Kayseri'de yaşayan Metin Göçer, görme engelli olarak dünyaya geldi. Zamanla müziğe ilgi duyan Göçer, eğitimi için Emel Tarman Görme Engelliler okuluna gitti. Burada eğitimine devam eden 5'inci sınıf öğrencisi Göçer'in müziğe olan yeteneğini öğretmenleri keşfetti. Nota ve müzik bilgisi olmadan bir defa dinlediği müzikleri orgda çalabilen Metin Göçer'in hedefi büyük bir sanatçı olabilmek. Okuldaki geçirdiği süreci anlatan Göçer, "Okulda brail alfabesi ile eğiim görüyoruz. Bilgisayar derslerinde adımı yazmayı öğreniyorum. Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Bazen yan sınıfa giderek müzik dinliyorum. Ders zili çalınca da buraya gelip öğretmenlerimi bekliyorum. Brail alfabesi ile yazı yazmayı öğreniyorum. Çarşamba günleri rehabilitasyona giderek piyano çalıyorum. Televizyonda haber programları ve reklamların sesini dinliyorum. Dizi izliyorum. Onların müziklerini dinleyerek buraya gelip çalıyorum. Ben Tolga Sağ ve Muharrem Temiz gibi sanatçı olmak istiyorum. Orgda 20-30 parça çalabiliyorum. Özel günlerde, öğrendiğim şiir ve manileri orgda çalıyorum. Piyano çalarken çok mutlu oluyorum" ifadelerini kullandı

'İŞİTTİĞİ SESLERİ ORGDA ÇALABİLDİĞİNİ BELİRTTİLER'

Metin'in sınıf öğretmeni Esra Demir ise, öğrencilerin seviyelerine göre eğitim verdiklerini belirterek, "Okula 2 yıl önce geldim. Metin ile bu süreçte tanıştık. Metin'in müziğe ilgisi olduğunu daha önceki öğretmenleri bana bildirdi. İşittiği sesleri orgda çalabildiğini belirttiler. Ana sınıfından itibaren müziğe bir ilgisi varmış. Metin'in serbest etkinliklerde, televizyonda duyduğu reklam ve jenerik seslerini orgda çaldığını fark ettim. Bunu etkinliklerde de kullanmaya karar verdik. Metin'in önemli gün ve haftalarda etkinliklerde yer almasını sağladık. Metin'in müzik öğretmenleriyle konuşarak nasıl geliştirebileceğimiz ile ilgili bir süreç takip ettik. Okul idaresinin de desteğiyle, Metin'in bu yeteneğini geliştirmeye katkı sağlamaya çalışacağız" diye konuştu.

'OKULUN MASKOTU GİBİ HERKES TARAFINDAN SEVİLİR'

Okullarında 51 öğrenci, 22 öğretmen ve 3 idareci ile birlikte çocukların gelişimine katkı verdiklerini aktaran Okul Müdürü Tuncay Demir de şöyle konuştu: "Metin'de müthiş bir hafıza var. Misal sizinle bugün tanıştı. Annenizin ismini, kaç yaşında olduğunuzu, çocuğunuz varsa isimlerini ve kaç çocuğunuz olduğunu sordu. 3 yıl sonra gelin. Ben, 'Furkan, nasılsın Metin' deyin. Size yaşınızı, kaç çocuğunuz olduğunu, eşinizi ve ne iş yaptığınızı anında söyler. Bazı özel duyguları vardır. Bazen durduk yere gelerek, 'müdürüm üzülme, senin o sıkıntın gidecek' der. Bunu nasıl hissettiğini biz de anlamıyoruz. Böyle enteresan yaklaşımları olur. Okulda herkes tarafından bilinir ve sevilir. Cana yakın olduğu için el üstünde tutulur. Duyduğu bir müziği bize gelerek açmamızı ister. 1 veya en fazla 2 defa dinlediği an, orgun başına geçip, müzik ve nota bilgisi olmadan ayarlarını da kendisi yaparak çok rahat o müziği çalabilir. Bu noktada da Metin'in önünü açabilmek için öğretmenlerimiz bizde destek istediler. Sadece Metin ile değil, diğer öğrencilerimizle de aynı çalışmaları yapacağız." (DHA)