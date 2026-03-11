Görev süresi sona eren Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman Açıklaması

Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Türkiye- Senegal ilişkilerinin görev süresi boyunca stratejik ortaklık seviyesine yükseldiğini belirterek, bu gelişmeden büyük gurur duyduğunu söyledi.

Görev süresini tamamlayan Sağman, Ankara'ya dönüşü öncesinde Dakar'da AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Sağman, Senegal'de geçirdiği üç yılı hem Türkiye-Afrika ilişkileri hem de iki ülke arasındaki diplomatik bağlar açısından çok verimli ve tarihi bir dönem olarak nitelendirdi.

Afrika'daki ilk büyükelçilik deneyimini 2015'te Gine'de yaşadığını dile getiren Sağman, akabinde kısa süre Gabon'da çalıştığını ancak Senegal'deki görevinin Afrika'yı tanıma sürecinde daha etkili olduğunu anlattı.

Sağman, Senegal'in Batı Afrika'nın en önemli ülkelerinden biri olduğunu vurgulayarak, " Senegal, çevresindeki birçok ülkede yaşanan darbelere rağmen demokrasi ve diyalog geleneğini koruyan bir ülke. Bu nedenle burada görev yapmak benim için çok öğretici oldu." dedi.

Görev yaptığı 2023-2026 döneminin Senegal açısından da oldukça hareketli geçtiğini hatırlatan Sağman, bu süreçte ülkede cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin gerçekleştirildiğini ve yeni bir siyasi dönemin başladığını ifade etti.

"İlişkilerimiz stratejik ortaklık seviyesine yükseldi"

Sağman, görev süresi boyunca kendisini en çok gururlandıran gelişmenin Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin stratejik boyuta taşınması olduğunu kaydetti.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında stratejik ilişkileri tesis eden protokolün imzalandığını anımsatan Sağman, "31 Ekim 2024'te imzalanan bu protokolle Senegal ile ilişkilerimiz artık stratejik bir boyuta ulaştı. Eğitimden ekonomiye, ticaretten savunma alanındaki işbirliğine kadar birçok alanda önemli mesafe katedildi. Bu gelişmeden büyük gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sağman, Cumhurbaşkanı Faye'ın yanı sıra Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'nun Türkiye ziyaretinin de iki ülke ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sağladığını vurguladı.

"Türkiye Senegal'de büyük bir güven ve sempatiye sahip"

Sağman, Senegal'de Türkiye'ye yönelik güçlü bir sempati bulunduğunu belirterek, Türkiye'nin ülkede hayata geçirdiği projelerin bu algının oluşmasında önemli rol oynadığını dile getirdi.

Türkiye'nin Dakar'daki havalimanı, konferans merkezleri ve spor tesisleri gibi projelerinin ülkenin uluslararası görünürlüğünü artırdığına işaret eden Sağman, "Türkiye büyükelçisi olduğunuzda hem hükümet hem de halk nezdinde farklı bir ilgiyle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin imajı burada gerçekten çok güçlü. Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımı kazan-kazan anlayışına dayanıyor. Bunu söyleyen çok ülke var ama uygulayan az. Senegal de bunun farkında." ifadelerini kullandı.

İki ülke ilişkilerini tek bir kelimeyle tanımlaması istendiğinde ise Sağman, "kardeşlik" yanıtını verdi.

"İşitme engelliler okulu öğrencileri harçlıklarını depremzedeler için bağışladı"

Sağman, göreve 1 Şubat 2023'te başladığını ve birkaç gün sonra Türkiye'de 6 Şubat depremlerinin yaşandığını hatırlatarak, Senegal'in o dönemde gösterdiği dayanışmanın kendisini derinden etkilediğini söyledi.

Senegal hükümeti ve halkının o dönemde gösterdiği ilgi ve sağladığı desteği hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Sağman, şöyle devam etti:

"Deprem felaketini yaşadığımızda Dakar'daki görevime başlayalı henüz birkaç gün olmuştu. Bu süreçte Senegallilerin dayanışmasını da hatırladıkça hala çok duygulanıyorum. Sadece devlet erkanı değil, sanatçılardan dini liderlere kadar herkes büyükelçiliğimize gelerek taziyelerini iletti, acımızı paylaştı. En unutamadığım anlardan biri ise dar gelirli ailelerin çocuklarının gittiği işitme engelliler okulu öğrencilerinin harçlıklarını bir zarf içinde bize getirmesi oldu. TİKA, bu okula zamanında çok destek olmuş, onlar da bizim en zor zamanımızda yanımızda oldular. Bu muhabbeti, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla sahada yürüttüğü çalışmaların ve attığı adımların halkın gönlünde karşılık bulduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriyorum."

"Halkların birbirini tanıması için kültürel diplomasi çok önemli"

Sağman, görev süresi boyunca kültürel diplomasiye de büyük önem verdiğini belirterek, Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi ve ekonomik alanlarla sınırlı kalmadığını, halklar arasındaki bağın güçlenmesinde kültürün belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Kültürel faaliyetlerin Senegal'de önemli bir karşılık bulduğunu ifade eden Sağman, şunları söyledi:

"Türkiye-Senegal ilişkilerine baktığımızda siyasi anlamda zaten çok güçlü bir noktadayız. Liderler arasında karşılıklı saygı ve sevgi var, askeri işbirliği, eğitim faaliyetleri ve kalkınma yardımları gibi birçok alanda önemli çalışmalar yürütülüyor. Ancak halkların birbirini tanıması ve birbirine yakınlaşması açısından kültürel diplomasi de çok önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle Yunus Emre Enstitüsü ve TİKA ile çok sayıda kültürel etkinlik gerçekleştirdik. Özellikle el sanatları, tekstil ve moda gibi alanlar Senegal'de toplumun hayatında önemli bir yere sahip. Bu alanlarda yaptığımız çalışmalar hem gençlere yeni fırsatlar sunuyor hem de Türkiye ile Senegal arasındaki kültürel bağların daha da güçlenmesine katkı sağlıyor."

Senegal'de kültürel diplomasinin en dikkat çekici örneklerinden birinin Dakar Moda Haftası ile kurulan işbirliği olduğunu ifade eden Sağman, üç yıl boyunca etkinliğin tanıtımının Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde düzenlendiğini hatırlattı.

Sağman, bu etkinlikleri sosyal sorumluluk projeleriyle de birleştirdiklerini belirterek, "İlk yıl bunu Sokak Çocukları Derneği için yaptık ve bu sayede onların ihtiyaç duyduğu bir yuvanın yapılmasına katkı sağladık. İkinci yıl albinolar için farkındalık oluşturduk. Geçtiğimiz yıl ise kırsalda okuyan çocukların gıda programına destek olmak amacıyla gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Moda haftasının ilk yılında Türkiye'den getirilen kumaşlarla hazırlanan tasarımların tanıtıldığı defilede çok sayıda kadın büyükelçinin podyuma çıktığını anlatan Sağman, "İngiltere, Fransa, Finlandiya, Kanada ve Pakistan gibi birçok ülkenin kadın büyükelçisi de podyuma çıktı. Bu etkinlik Senegal'de büyük ilgi gördü ve kültürel diplomasinin halklar arasında köprü kurmada ne kadar etkili olduğunu gösterdi." şeklinde konuştu.

"'Mama Afrika' ismine layık olmaya çalışıyorum"

Sağman, kendisi için yapılan "Mama Afrika" yakıştırmasının aslında Türkiye'ye duyulan güven ve sevginin bir tezahürü olduğuna dikkati çekti.

"Mama Afrika" isminden çok mutlu olduğunun ve bu yakıştırmaya layık olmaya çalıştığının altını çizen Sağman, "Bu yakıştırmanın, Türkiye'nin insani diplomasi yönünü, şefkatli yanını da ortaya çıkardığını düşünüyorum. Ben Nur Sağman olmaktan öte ülkemi temsil ediyorum. Mama Afrika dendiği zaman şu düşünülüyor, Türk bir büyükelçi var ve o büyükelçi çocuklar için, gençler için, kadınlar için Türkiye'mizin, bakanlığımızın verdiği imkanlar dahilinde çaba gösteriyor. Ben bu imajdan son derece memnunum. Bu şekilde tanınmaya devam etmek isterim." dedi."

"Afrika'da çalışmak ayrıcalık"

Afrika'da çalışmanın kendisi için hem profesyonel hem de kişisel açıdan çok öğretici bir deneyim olduğunu vurgulayan Sağman, bu deneyimin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını belirtti. Sağman, şunları kaydetti:

"Afrika'da çalışmak gerçekten bir ayrıcalık. Meslektaşlarıma da her zaman tavsiye ediyorum. Afrika'yı uzaktan anlatılanlarla değil, yerinde görerek anlamak gerekiyor. Çünkü çoğu zaman kıta hakkında Batı merkezli bazı kalıplaşmış algılar sunuluyor. Oysa buraya geldiğinizde çok daha farklı bir tabloyla karşılaşıyorsunuz. Türkiye'nin Afrika'ya yaklaşımı da bu nedenle çok önemli. Karşılıklı saygıya dayanan, kazan-kazan anlayışını temel alan bir işbirliği modeli var. Bu yaklaşımın hem Afrika ülkeleri hem de Türkiye için doğru bir yol olduğuna inanıyorum."