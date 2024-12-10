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Google, süper bilgisayarları geride bırakan Willow adlı kuantum çipini tanıttı

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Google, 10 septilyon yıl süren bir problemi 5 dakikada çözebilen yeni kuantum çipi Willow'u tanıttı. Uzmanlar, bu çipin hala deneysel olduğunu ve gerçek dünya uygulamalarında kullanılabilirliğinin henüz belirsiz olduğunu vurguladı.

Google, şu anda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl (10 üzeri 25 yıl) sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ettiği yeni bir çipi tanıttı. Google, "Willow" adını verdiği yeni kuantum çipinin önemli "atılımlar" içerdiğini ve "kullanışlı, büyük ölçekli bir kuantum bilgisayara giden yolu açtığını" savunuyor.

YENİ NESİL İŞLEMLER İÇİN MİLYARLARCA DOLAR GEREKİYOR

Google'ın çipi, parçacık fiziği ilkelerini kullanarak oldukça güçlü yeni bir bilgisayar türü oluşturmaya çalışan kuantum hesaplama olarak bilinen alandaki en son gelişme oldu. Google, Willow'un, şu anda dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ediyor.
Uzmanlar, Willow'un şimdilik büyük ölçüde deneysel bir cihaz olduğunu, yani çok çeşitli gerçek dünya sorunlarını çözebilecek kadar güçlü bir kuantum bilgisayarın hala yıllar ve milyarlarca dolar uzakta olduğunu belirtiyor.

"WILLOW'UN TEK BİR TESTTEKİ BAŞARISI ABARTILMAMALI"

Willow'u oluşturan Google'ın kuantum yapay zeka laboratuvarını yöneten Hartmut Neven, yaptığı açıklamada, Willow'un bazı pratik uygulamalarda kullanılacağını belirterek daha fazla ayrıntı vermeyi reddetti. Neven, Willow'un performansının "bugüne kadar yapılmış en iyi kuantum işlemci" olduğu anlamına geldiğini öne sürdü.
Ancak İngiltere'deki Surrey Üniversitesi'nde Bilgi İşlem Uzmanı Prof. Dr. Alan Woodward, kuantum bilgisayarların bir dizi görevde mevcut "klasik" bilgisayarlardan daha iyi olacağını ancak onların yerini almayacağını söyledi.
Woodward, Willow'un tek bir testteki başarısının öneminin abartılmaması konusunda uyarıda bulunarak, "Elmalarla armutları karşılaştırmamak için dikkatli olmak gerekir." dedi.

KUANTUM MEKANİKTEN YARARLANIYORLAR

Telefonlardan veya dizüstü bilgisayarlardan temelde farklı bir şekilde çalışan kuantum bilgisayarlar, sorunları geleneksel bilgisayarlardan çok daha hızlı çözmek için kuantum mekaniğinden yararlanıyor. Kuantum bilgisayarların ileride bu yeteneklerini, yeni ilaçlar oluşturmak gibi karmaşık süreçleri büyük ölçüde hızlandırmak için kullanabileceği umuluyor.

Ayrıca, örneğin hassas verileri korumak için kullanılan bazı şifreleme türlerini kırmak gibi kötü amaçlarla kullanılabileceğine dair korkular da bulunuyor. Şubat 2024'te Apple, iMessage sohbetlerini koruyan şifrelemenin gelecekteki güçlü kuantum bilgisayarlar tarafından okunmasını engellemek için "kuantum geçirmez" hale getirildiğini duyurmuştu.

Google, süper bilgisayarları geride bırakan Willow adlı kuantum çipini tanıttı
Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel
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