Gönüllü sporcular, özel gereksinimli bireylerle festivalde buluştu

İSTANBUL Rumeli Üniversitesi ve Gebze Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali ENFEST' Gebze ilçesinde bulunan tarihi Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi. Yaklaşık 300 gönüllü sporcunun, 350 özel bireyle buluştuğu etkinlik hakkında konuşan İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri öğretim üyesi Doç. Dr. Erkan Çalışkan, amaçlarının özel gereksinimli çocukların paralimpik alanında milli başarılar kazanması olduğunu ifade etti.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Gebze Belediyesi ortaklığında düzenlenen 'Özel Çocuklar Spor ve Eğlence Festivali ENFEST' Gebze ilçesinde bulunan tarihi Hünkar Çayırı'nda gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde alana gelen İstanbul Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden yaklaşık 300 gönüllü öğrenci, 350 özel gereksinimli bireyle bir araya geldi. Alanda kurulu olan ve özel gereksinimli bireyler için uyarlanmış binicilik, okçuluk, mini golf, voleybol, satranç gibi kategorilerde 30'dan farklı parkurda düzenlenen yarışmalarda boy gösteren bireyler doyasıya eğlendi. Alanda çalan şarkılar eşliğinde halaylar çekilirken, İstanbul Rumeli Üniversitesi öğrencileri tarafından sahnelenen jimnastik gösterisi büyük beğeni topladı.

Etkinliğe katılmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren İstanbul Rumeli Üniversitesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi Gülbahar Kandamar, "Üniversitemden özel gereksinimli bir birey olarak faydalanıyorum. Okulumun bu alanda benim önümü açacağı için burayı tercih ettim. Üniversitemiz ve hocalarımız her konuda bize destek sağlıyor herkese çok teşekkür ediyorum. Okula başladıktan sonra daha aktif bir yaşantım oldu ve iletişim becerim gelişti. Okul hayatımda da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hedefim ileride iyi dereceler alıp iyi sporcularla çalışmak" ifadelerini kullandı.