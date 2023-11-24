"Gönül gözüyle" gören Sabri öğretmen emekliliğine rağmen öğrencilerinden kopamadı

Düzce'de görev yapan görme engelli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sabri Ergin, emekliliğe hak kazanmasına rağmen gönülden bağlandığı mesleğinden ayrılamadı.

Düzce'de görev yapan görme engelli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Sabri Ergin, emekliliğe hak kazanmasına rağmen gönülden bağlandığı mesleğinden ayrılamadı.

Meslek hayatında 27 yılı geride bırakan 54 yaşındaki Ergin, genetik göz rahatsızlığına ve diyabete bağlı olarak 10 yıl önce görme yetisini yüzde 81 kaybetti.

Ergin, yaklaşık 5 yıl önce malulen emekliliğe hak kazanmasına rağmen çok sevdiği öğrencilerinden kopamadı. Evliliğinde evlat sahibi olamayan Ergin, öğrencilerini adeta çocuğu gibi bağrına basıyor. Azmi ve meslek aşkıyla takdir toplayan Ergin, görevini 27 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Öğrencilerine "gönül gözü"yle ders anlatan Ergin, zaman zaman onlarla ilahi de söylüyor.

"Öğrencilerimle gönül bağı kuruyorum"

Kaynaşlı İlkokulunda görevli Sabri Ergin, AA muhabirine, öğretmenlik gibi kutsal meslekte uzun yıllar görev yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ergin, devlete ve canı gibi sevdiği öğrencilerine hizmet ettiği çok gururlu olduğunu belirterek, "Öğrencilerimle gönül bağı, gönül köprüsü kuruyorum. Öğrencilerimizle çocuklarımızla gönül bağı kurduğumuzda başarı arkasından geliyor." dedi.

Malulen emekli olmaya hak kazanmasına rağmen kendisini buna bir türlü hazırlayamadığını aktaran Ergin, "Çocuklardan kopamadım. Öğretmenlik gözle kulakla yapılmıyor. Öğretmenlik gönülle, yürekle yapılır." diye konuştu.

Ergin, imkanlar el verdiğince mesleğini sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Öğrenci Berra Ecrin de öğretmenlerini çok sevdiklerini dile getirerek, kendisinden ders aldıkları için şanslı olduklarını anlattı.