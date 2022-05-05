Gölmarmaralı Gençler İtfaiyeyi Yakından Tanıdı - Haberler

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Gölmarmaralı Gençler İtfaiyeyi Yakından Tanıdı

Bültenler - Güncel
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Gölmarmaralı Gençler İtfaiyeyi Yakından Tanıdı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında, Büyükşehir İtfaiyesi, Gölmarmara Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

GÖLMARMARA, MANİSA (Bültenler) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca başlatılan 'Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor' projesi kapsamında, Gölmarmara Hulki Sanlıtop Anadolu Lisesi'nde etkinlik düzenlendi. İtfaiyenin çalışma prensibi, müdahale alanları, önemi ve gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerinin anlatıldığı buluşmada, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yaptığı faaliyetlerin yer aldığı sunum da gerçekleştirildi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda, itfaiyecilik konusunda merak ettikleri sorular da yanıtını buldu. Programın sonunda Okul Müdürü Ethem Pınar'a, İtfaiye Dairesi Başkanlığı eğitmenleri tarafından projeye desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Öte yandan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyeler de öğrencilere takdim edildi.

Bültenler / Güncel

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara, İtfaiye, Manisa, Güncel, Haberler

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