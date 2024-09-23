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Gölbaşı'nda Sel Felaketi: Üçüncü Kez Su Baskını

Gölbaşı'nda Sel Felaketi: Üçüncü Kez Su Baskını
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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı. Altyapıda büyük hasar meydana gelirken, bölge halkı yetkililerden yardım bekliyor.

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı.

İlçe genelinde etkili olan sağanak, Gölbaşı beldesinin Köşk Mahallesi'nde sele neden oldu.

Sel sonucu bazı ev ve bahçeleri su bastı, yollar zarar gördü.

Gölbaşı Belde Başkanı Hikmet Kardaş, gazetecilere, bu yıl üç kez sele maruz kaldıklarını söyledi.

Beldenin altyapısının zarar gördüğünü belirten Kardaş, "Beldemizdeki yollar, kanalizasyon şebekeleri, içme suyu hatları ve menfezler zarar gördü. Belediyemiz kısıtlı imkanlarla bu zararı telafi edemeyecek. Her yıl bu sel felaketleri nedeniyle beldemiz zarar görüyor. Bu yıl üçüncü kez oldu. Yetkililerimizden destek bekliyoruz." dedi.

Sel sonrası evi hasar gören Halise Kardaş, "Mutfak ve tuvaletimizin tavanı çöktü. Evimiz oturulmayacak halde. Zararımız büyük." diye konuştu.

Belediye ekipleri, sel felaketi sonrası bölgede temizlik çalışmalarına başladı.

Kaynak: AA / Filit Gülelçin - Güncel

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