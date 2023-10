Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler beldesinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Gökler Hürriyet Adalet Çoban Ortaokulunda Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri içerisinde Hz Peygamber (S.A.V) 'i anma anlama ve onun güzel ahlakını öğrenmeleri için program düzenledi.

Program Gökler Bahçesaray İmam Hatibi İsa Öztürk'ün Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Din Hizmetleri Uzmanı Yasin Kartal, "Hz. Peygamber, İman ve İstikamet" konulu konferans verdi.

Kartal, "Her türlü yalandan sakınmalı, her şartta doğru sözlü olmalıyız. Verdiğimiz sözü yerine getirmeli ve dürüst davranmalıyız. Kişisel tercihlerimiz ve davranışlarımızla tutarlı ve dengeli bir hayat benimsemeliyiz. Evde, sokakta, okulda, sosyal hayatta ve sanal alemde dosdoğru olmalıyız. Birbirimize kardeşlik bağıyla bağlanmalıyız.Namazla bağımızı sıkı tutmalı, iyilikte yarışmalıyız. İyi insan olmalıyız ve arkadaşlarımızı da iyi seçmeliyiz. ve en başta anne-babaya iyilik yapmalı, tüm varlıkların hakkını korumalı ve onlara şefkatli ve merhametli davranmalıyız. Sevgili Peygamberimizin (SAV) hayatın her alanında en güzel örnek olduğunu bilmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Program Gökler Yeşilyurt Camii İmam Hatibi Lokman Dağ'ın yapmış olduğu dua ile sona erdi.