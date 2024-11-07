Girişimcilik Vurgusu: Varank Öğrencilere 'Denemekten Korkmayın' Dedi

SANAYİ, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, üniversite öğrencileri ile bir araya gelip, "Maaşlı bir işi tercih edeceğinize size girişimci olmanızı öneriyorum. Denemekten korkmayın" dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa'nın Mudanya ilçesindeki Mudanya Üniversitesi'nde, öğrencilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla geçen akademik yıl başlatılan ve bu yıl da devam eden 'Tecrübe Konuşuyor' etkinliğine konuk oldu. Mudanya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Gıyasettin Bingöl, Rektör Prof. Dr. Emin Karip, Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte konuşan Varank, Mudanya Üniversitesi'nin kısa sürede Bursa'nın önemli bir markası olduğunu belirtti. Varank, "Eminim Mudanya Üniversitesi bu başarısını, Türkiye geneline de yayacaktır. Gıyasettin Bingöl'e bu güzel üniversiteyi Bursa'ya kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi. Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Varank, "Maaşlı bir işi tercih edeceğinize size girişimci olmanızı öneriyorum. Denemekten korkmayın. Artık alın teri değil, akıl teri çok önemli" diye konuştu.

Etkinlik plaket takdimi ile sona erdi.