Giresun'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
AA - Atakan Çıtlak - Güncel
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Giresun'un yüksek kesimlerine kar yağdı.
GİRESUN (AA) - Giresun'un yüksek kesimlerine kar yağdı.
Kent genelinde hava sıcaklığının dün mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından sahil kesiminde yağmur, 1000 rakımın üzerindeki bölgelerde ise kar etkili oldu.
Giresun'u iç kesimlerdeki Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri ile Sivas'a bağlayan kara yolundaki 2200 rakımlı Eğribel geçidinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri, ulaşımda aksaklık olmaması için bölgede çalışma yürüttü.
Dereli ilçesine bağlı Yavuzkemal beldesinin Belediye Başkanı Adem Önal, AA muhabirine, yaylalarda kar sürprizinin yaşandığını belirterek, "Baharla uyanan doğa şu an kar örtüsüyle kaplanmış durumda." dedi.
AA / Atakan Çıtlak - Güncel