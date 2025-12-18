Haberler

AK Parti Giresun İl Başkanı Yılmaz, kentteki çalışmaları değerlendirdi

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, kentteki yatırımlar ve yeni dönem hedeflerini basın toplantısında açıkladı. İçme suyu projesinin ihalesi yakında yapılacak, ihracat rakamı 1 milyar doları aştı.

AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, kentte devam eden yatırımlar, yeni dönem hedefleri ve yerel yönetim hizmetlerini değerlendirdi.

Yılmaz, partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, Giresun'un en önemli ihtiyacı olan içme suyu projesinin ihalesinin gelecek aylarda yapılacağını söyledi.

Giresun'un, Karadeniz Bölgesi'de ihracat artış oranında birinci sırada yer aldığının altını çizen Yılmaz, ihracat rakamının 1 milyar doları aştığını, bunda organize sanayi bölgelerinin önemli katkısı olduğunu vurguladı.

Yılmaz, Karadeniz Sahil Yolu'nun Piraziz ve Eynesil arasındaki kısmında asfalt üstyapı yenileme çalışmalarının başladığını, yaklaşık 1,5 milyar liralık projede Piraziz geçişinin tamamlandığını aktardı.

Uzuncakum Balıkçı Barınağı ve Aksu Boğacık Deniz Tahkimatı projelerinin devam ettiğini kaydeden Yılmaz, bu kapsamda Doğu Park Projesi'nin de fiilen başladığını belirtti.

Giresun Teknopark'ta yüzde 85 doluluk oranıyla 26 firmanın faaliyet gösterdiğine işaret eden Yılmaz, yazılım ve savunma sanayi olmak üzere 1,5 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini aktardı.

Yılmaz, belediyenin şu ana kadar kayda değer bir hizmet üretemediği eleştirisinde bulundu.

Haberler.com
