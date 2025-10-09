Haberler

Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu Tekrar Hizmete Açıldı

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nun bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını ve tesisin tekrar hizmet vermeye başladığını duyurdu. 12 milyon liralık yatırımla tesis modern ve güvenli bir spor merkezi haline getirildi.

AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Giresun Merkez Olimpik Yüzme Havuzu'nun tekrardan hizmet vermeye başladığını bildirdi.

Temür, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 7 ay önce hizmete ara verilen tesiste bakım ve onarım çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Tesiste yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Temür, şunları kaydetti:

"Yakıtlı kazanlar onarıldı, çelik bacalar yenilendi, 11 arızalı pompa onarıldı, havuz otomasyon sistemi bakımdan geçirildi. Su deposu ve arıtma sistemine havalandırma eklendi, yangın hattı dizel motoru yenilendi. Kazan dairesine karbonmonoksit ve doğal gaz detektörleri takıldı, elektrik tesisatı yenilendi, yangın alarm sistemi güncellendi. Yeni toplantı salonu, bay-bayan mescit ve şadırvan oluşturuldu, karate ve judo salonları kazandırıldı, fitness aletlerinin bakımı yapıldı."

Temür, 12 milyon liralık yatırımla tesisin modern, güvenli ve donanımlı bir spor merkezi haline geldiğini belirtti.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Güncel
