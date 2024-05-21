Giresun'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin bugün Yağlıdere'de ölü olarak bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerin devam ettiği ifade edildi.
Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakkında 2 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan kişinin bugün Yağlıdere'de ölü olarak bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.