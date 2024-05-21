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Giresun'da kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

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Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin bugün Yağlıdere'de ölü olarak bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerin devam ettiği ifade edildi.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde kayıp kişinin ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Giresun Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, hakkında 2 Nisan'da kayıp ihbarı yapılan kişinin bugün Yağlıdere'de ölü olarak bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yağlıdere Giresun Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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