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Giresun'da Fındık Hasat Şenliği Düzenlendi

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Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık hasat sezonu dolayısıyla şenlik organize edildi. Şenlikte, fındık üreticilerine moral verildi ve fındık tarım makineleri fuarı düzenleneceği duyuruldu.

Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık hasat sezonu dolayısıyla şenlik organize edildi.

Piraziz Belediyesince fındığın önemine dikkati çekmek ve hasada devam eden üreticilere moral olması amacıyla Şeyhli Mahallesi'nde düzenlenen şenlik, halk oyunları ekibinin davul-zurna eşliğinde bahçeye girmesiyle başladı.

AK Parti Giresun milletvekilleri Nazım Elmas ve Ali Temür, Piraziz Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz ve diğer katılımcılar, bir süre üreticilerle fındık hasat etti.

Milletvekili Elmas, üreticilere bol kazançlı bir sezon diledi.

Giresun'da gelecek yıl fındık tarım makineleri fuarı gerçekleştireceklerini belirten Elmas, "Artık bölgemizde üreticilerimiz daha fazla makine kullanarak, az yorularak daha verimli fındık üretimi yapabilecekler. Gelecek yıl nisan veya mayıs ayında bu fuarı yapacağız." dedi.

Giresun kalite fındığını katma değerli hale getirip pazara sunma gayretinde olduklarını ifade eden Elmas, FİSKOBİRLİK ve Giresun Üniversitesinin AR-GE çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Elmas, takviye edici gıda anlamında da Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesinin bir çalışması olduğuna işaret ederek, "Farmakoloji bölümündeki arkadaşlarımız fındıktan katma değerli, ilaç anlamında, gıda anlamında bir takım çalışmalar yapıyorlar. Takviye edici gıda anlamında piyasaya sürülmüş olacak. Yeni nesiller de fındığın çok daha farklı özelliklerinden istifade etmiş olacaklar." diye konuştu.

Fındık Çarşısı kurulması için de çalışma yapıldığını anlatan Elmas, bunun Giresun için çok önemli bir marka olacağını sözlerine ekledi.

Belediye Başkanı Mahmut Esat Ayyıldız ise fındık üretiminin zahmetli bir iş olduğunu belirterek, "Zahmetsiz de rahmet yok ama fındık fiyat olarak, ürün olarak kaliteli ve değerli." dedi.

Fındığın ihracattaki önemini vurgulayan Ayyıldız, "Giresun fındığın başkenti, Piraziz de şirin bir ilçemiz. Fındığı ülkemize, dünyaya tanıtalım, hasadın önemini, işleyişi anlatalım istedik. Fındığın topraktan sofraya kadar gelen evresini insanların görmesini istedik." ifadelerini kullandı.

Ayyıldız, fındığın bölge ticareti açısından önemini anlatarak, "Bizde 'fındık veresiye' diye bir tabir vardır. Alışveriş yapılır, fındık satılınca esnafa parası ödenir. Düğünlerimizi, alacağımız eşyaları, arabayı hepsini fındığa endeksleriz." diye konuştu.

Bahçesinde 40 yıldır fındık ürettiğini anlatan Gönül Ayyıldız ise şunları kaydetti:

"Topluyoruz, harmana getiriyoruz, kurutuyoruz, böyle işlemleri var. Zahmetli bir iş yani herkes bunu yapamıyor. Bizim kendi işimiz olduğu için bahçeye gelmek zorundayız. Gurbetçiler de fındık için memlekete geliyor, fındığını topluyor, ne kadar izinleri varsa burada işlerini hallediyorlar. Ağustos demek fındık demek, şu anda herkes çok yoğun, fındık topluyor."

Kaynak: AA / Güncel

Piraziz giresun Etkinlikler Tarım Yaşam Politika Ekonomi Güncel Haberler

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