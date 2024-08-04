Üye Girişi
Haberler

Giresun'da fındık hasadı başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Valiliği'nin açıkladığı 4 Ağustos tarihine göre Giresun'da sahil kesimindeki fındık hasadı bugün itibarıyla başladı. Fındık üreticileri, zorlu arazilerde fındık toplarken türkülerle şenlik havası yaratıyor. Kadınlar da güçlü olduklarını belirterek fındık topluyor.

Giresun'da fındık hasadı başladı

GİRESUN - Giresun Valiliği'nin açıkladığı 4 Ağustos tarihine göre Giresun'da sahil kesimindeki fındık hasadı bugün itibarıyla başladı. Daha önce bahçe altı temizleme gibi hazırlıklarını tamamlayan fındık üreticileri bugün sabah saatlerinden itibaren bahçelerine girdi. Zorlu arazilerde fındık toplayan üreticiler, fındık bahçelerini söylenen türkülerle şenlendiriyor. Ayakta durmanın güç olduğu arazilerde kadınlar, "Biz Karadeniz kadınıyız güçlüyüz" diyerek eğdikleri dallardan fındık topluyor.

Giresun'un sahile yakın Boztekke köyünde yevmiyecilerle beraber imece usulü fındık hasadına başlayan üreticilerden Kenan Kurt, "Bugün daldan fındık hasadına başladık. Kimileri yerden topladıkları için bir hafta on gün sonra başlasalar da biz daldan topladığımız için şimdiden başladık. Bu sene rekolte bazı yerde var bazı yerde ise yok. Benim bahçemde geçen yıla göre yarı yarıya ama aynı köyde bazı yerlerde geçen yıla göre daha iyi görünüyor. Eskiden herkes ayrı yevmiyeci alırdı ama şimdi araziler git gide küçülünce ve maliyeti de göz önüne alarak hısım akraba, konu komşu hep beraber bir birimize yardımlaşarak topluyoruz. Aldığımız 5-10 yevmiyeci de aynı şekilde birimizin fındığı bitince diğer komşumuza gidiyoruz. Bu şekilde yardımlaşarak 15-20 gün fındık toplama süreci devam ediyor" dedi.

İmece usulü hasat başladı

Boztekke köyü muhtarı Şükrü Karslı ise, "Bütün üreticilerimize yeni hasat sezonu hayırlı olsun. Rakımı 250'ye kadar olan sahil kesimindeki üreticilerimiz yeni sezon fındık hasadına başladı. Bu zamanda iyi giden hava şartlarını da değerlendirmek isteyen üreticilerimiz bir an önce hasadını bitirmek istiyor. Çünkü malum yağışlı zamanlarda bu yamaç arazilerde fındık toplamak bir tarafa ayakta durmak bile zor oluyor. Bizim köyümüzde genelde yevmiyeci olarak tanıdıklar gelir ve herkes yardımlaşarak hasadını yapar. Dışardan çok fazla yevmiyeci alınmaz. Zaten artan maliyetler karşısında da yardımlaşmak maliyetleri biraz olsun düşürüyor" diye konuştu.

Yürümesi zor arazilerde, fındık toplanıyor

Fındık bahçesinde söylediği türkülerle fındık toplayanları neşelendiren Ümmühan Coşkun ise, "Fındık sezonu bir anlamda şenlik dönemidir. Bütün bahçeler şenlenir. Fındık toplayanlarda şenlik, eğlence havasında olursa daha güzel fındık toplarlar. Biz de ara sıra söylediğimiz türkülerle eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Fındık toplamanın zorluklarını anlatan Sebiha Kurt da, "Bu yamaç arazide yürümek bile zorken biz dalları eğip fındık topluyoruz. Dalları eğmek zor ama biz Karadeniz kadını güçlü ve araziye alışkın olduğumuz için üstesinden geliyoruz. Başkası olsa bu arazilerde yürüyemez. Ancak fındık toplamak zor iştir. Yağmura dal eğersin yağmur gözüne düşer, sıcak olur nemden bunalırsın ama yine de üstesinden gelmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Giresun Valiliği Giresun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

 CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

 Başak Koç'tan canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel'e olay sözler: Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor

Başak Koç'tan canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel'e olay sözler: Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
CHP Milletvekili Meriç'e silahlı provokasyon! Tetiğe peş peşe basıp 'Kimseyi konuşturmam' dedi

CHP Milletvekili Meriç'e silahlı provokasyon! Tetiğe peş peşe basıp "Kimseyi konuşturmam" dedi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title