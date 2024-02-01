Gezi Parkı Davası: Çarşı üyelerinin yargılanması devam ediyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyelerinin de bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Mahkemesindeki duruşmaya, 12 tutuksuz sanık ile avukatları katıldı. Duruşmayı, Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat ile bazı kulüp yöneticileri de izleyici olarak takip etti.

Mahkeme başkanı, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirilen eylemlere ilişkin kamera kayıtları ve görüntülerle ilgili Adli Tıp Kurumundan istenen ön raporun geldiğini bildirdi.

Raporda sanıkların teşhisine ilişkin esas fotoğraflarının istendiğini belirten mahkeme başkanı, sanıkların fotoğraflarını mahkeme kalemine sunabileceğini ya da kalem personeli aracılığıyla fotoğraflarının alınabileceğini kaydetti.

Bazı sanıkların avukatı Ali Rıza Dizdar, raporun belirsiz olduğunu ifade ederek, "Teşhise yarar fotoğraflar diyorsunuz, buna gerek yok. İnsanlar bir yere, yurt dışına gideceği zaman bu çıkıyor karşılarına." dedi.

Kişilerin olay tarihleri ile bugünkü halleri arasında farklar bulunduğunu anlatan Dizdar, "Buradakilerle alakası olmayan görüntüler. Bu davanın baştan beri delilleri tartışıldı, beraat kararı verildi. Eski kararınıza göre beraat verilmesini istiyoruz. Dosyayı mütalaaya gönderin, bu dosya uzadıkça uzuyor." diye konuştu.

Söz alan diğer sanık avukatları da yeniden fotoğraf teşhisinin yapılması ve Adli Tıp Kurumuna gönderilmesinin davanın uzamasına neden olacağını belirterek, dosyanın mütalaasını hazırlamasını için cumhuriyet savcılığına gönderilmesin talep etti.

Sanıkların teşhise esas fotoğrafları istendi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların 2013-2014 yıllarına ait teşhise esas fotoğraflarının emniyet arşivinden araştırma yapılarak mahkemeye gönderilmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılmasına karar verdi.

Heyet, dönemin Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne yönelik gerçekleştirildiği belirtilen eylemlere ilişkin gönderilen görüntü kayıtlarının bir sonraki duruşmada izlenebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılmasını kararlaştırdı.

Başbakanlık ofisine yönelik saldırı gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin kamu davası açılıp açılmadığı ve bununla ilgili herhangi bir tespitin yapılıp yapılmadığının öğrenilmesi için emniyete yazı yazılmasına karar veren heyet, duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarının bir şey söylemek isteyip istemediğini sorduğu Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Hasan Arat, "İnşallah bir an önce biter." yanıtını verdi.

Çarşı davasının geçmişi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin aralarında Beşiktaş taraftar grubu Çarşı mensuplarının da bulunduğu 35 sanığa, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü kurma veya yönetme ile örgüte üye olma" suçlarından verilen beraat kararları, Yargıtay tarafından bozulmuştu.

Bozma ilamında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesindeki Gezi Parkı olaylarına ilişkin dosya ile bu dosya arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu belirtilerek, dosyaların birleştirilerek karar verilmesi istenmişti.

Dosyalar İstanbul 13 Ağır Ceza Mahkemesinde birleşmişti

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de 35 sanıkla ilgili yaptığı yargılamada, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin bozma ilamına uymuştu.

"15 Temmuz darbe girişimi" ve "Gezi Parkı olaylarına" ilişkin Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar'ın da aralarında bulunduğu 17 sanığın yargılamasını yapan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Çarşı mensuplarının da aralarında bulunduğu 35 sanıklı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine yazı yazarak, yargılama konusu eylemler açısından hukuki ve fiili irtibat bulunduğu gerekçesiyle dava dosyalarının birleştirilmesine ilişkin görüş sormuştu.

Bu mahkemenin birleştirme konusunda muvafakat vermesinin ardından dava dosyaları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmişti.

Dosyalar yeniden ayrıldı

Davanın 21 Şubat 2022'deki duruşmasında mahkeme heyeti, dosyada tutuklu sanık kalmaması, tüm sanıkların savunmalarının alınması ve Yargıtay ilamında araştırılması istenen hususların henüz tamamlanmamasını dikkate alarak 35 sanığın yargılandığı bu dosyayı ayırmıştı.