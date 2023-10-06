Genelkurmay Başkanı Gürak, ABD'li mevkidaşı Charles Q. Brown Jr. ile telofonda görüştü
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GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr., bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr., bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr., bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede güncel gelişmeler ele alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel