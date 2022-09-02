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Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Güler, NATO Askeri Komite Başkanı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, NATO Askeri Komite Başkanı Oramiral Rob Bauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede NATO'daki güncel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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