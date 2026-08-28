Bakan Bak, İstanbul Open Satranç Turnuvası'nı Başlattı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 9. Uluslararası İstanbul Open Satranç Turnuvası'na katıldı.

Sultangazi'deki Yunus Emre Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında, Bakan Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve davetliler ile sporcular yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, katılımdan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Öncelikle salonu coşkuyla dolduran sporcuları alkışlamak istiyoruz. Her şeyden önce Türk sporunda büyük devrimler yapan, spor tesisi yatırımlarını yapan, büyük organizasyonların ülkemize gelmesini sağlayan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü o buralardan geldi, bu sokakları çok iyi biliyor. İnsanımızın ihtiyaçlarını çok iyi biliyor. Sporun birleştirici, iyileştirici gücü çok önemli. Uyuşturucu, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak çok önemli. Spor bunun ilacı. Spor kitleleri hareketlendirir, birleştirir, bir araya getirir. Dolayısıyla herkese çocuklarını spor salonlarına getirmesini istiyoruz. Bu sebeple de Sultangazi, 2026 Avrupa Spor Şehri ünvanını aldı. Güzel organizasyonlar yapıyorlar, güzel yatırımlar yapıyorlar." diye konuştu.

"Burada güzel bir ortam var. Başkanın da söylediği gibi 25 ülkeden gelen sporcular var." diye Bakan Bak, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"900'ü aşkın sporcu var. Tabii turnuva çok önemli. Türkiye Satranç Federasyonuna çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Biz bakanlık olarak satranca da destek veriyoruz. Özellikle de çocuklarımızın, gençlerimizin çok büyük ilgisi var. Ben de ortaokuldayken satranç kulübündeydim. Yani ufak yaştan beri satranca ilgimiz var. Çok keyif alırım, dinlendiricidir. Satrancı herkese tavsiye ederiz. Satranç gerçekten düşünme kapasitesini, strateji yapmasını, plan yapmasını, 7-8 adım sonrasını planlamasını, iyi bir yönetici olmasını, hamlelerin ne olduğunu, neyi verip neyi alacağınızı, piyona karşılık neyi vereceğinizi veya şah mat çekerken neyi hesaplayacağınızı ve stratejinizi belirlemeyi öğretir."

Abdurrahman Dursun: "Biz uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yaptıklarını hatırlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul Open Satranç Turnuvası'nın dokuzuncusu düzenleniyor. Böyle bir turnuvaya ev sahipliği yapabilmek için bu ve benzeri spor merkezlerine ihtiyacımız var. Bunlar olduğu zaman şehir çok daha hızlı gelişiyor. Şehirde yaşayanlar; gençler, 7'den 70'e herkes bu imkanları görüyor ve elbette görerek başarılara onlar da katılmaya gayret ediyorlar. Başarı, başarıyı getiriyor. Ben bu vesileyle Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkaran, çok büyük gayretlerle Türkiye'de her alan; ulaşımdan savunma sanayiine, tarımdan farklı farklı kültür alanlarında çok güçlü bir seviyeye taşıyan ve Türkiye 100 yılının mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından tüm hakemlere plaket takdim edildi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından Bakan Osman Aşkın Bak, 11 numaralı masada hamle yaparak müsabakayı başlattı.

Toplam ödül 1 milyon lira

2026 Avrupa Spor Şehri ünvanlı Sultangazi'de düzenlenen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra İran, Azerbaycan, Gürcistan, Hindistan, Kazakistan, Rusya, Türkmenistan, Suriye, Cezayir, Ermenistan, Şili, İspanya, Macaristan, Irak, Ürdün, Güney Kore, Suudi Arabistan, Libya, Filistin, Sırbistan, Ukrayna, KKTC, Hindistan ve Özbekistan'dan 900'ü aşkın sporcu yer aldı.

Uluslararası katılımın yanı sıra Türkiye'nin farklı şehirlerinden de yoğun ilgi gören organizasyona, 45 farklı ilden sporcular katılıyor.

Müsabakalar dört ayrı kategoride gerçekleştiriliyor. A Kategorisi'nde 114, B Kategorisi'nde 140, C Kategorisi'nde 278 ve D Kategorisi'nde 374 sporcu şampiyonluk için mücadele ediyor.

Hafta boyunca sürecek turnuvada dereceye giren sporculara toplam 1 milyon lira ödül dağıtılacak.

Dokuz tur oynanacak organizasyonda görme engelli sporcuların da yer alıyor.

Kaynak: AA