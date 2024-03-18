Gemerek Devlet Hastanesine 3 uzman hekim atandı
Gemerek Devlet Hastanesi'ne yeni atanan 3 uzman hekim göreve başladı. Anestezi uzmanı Gülay Esen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Berika Akbulut ile genel cerrahi uzmanı Mehmet Hanifi Çanakçı, hasta kabulüne başladı.
Gemerek Devlet Hastanesine atanan 3 uzman hekim göreve başladı.
Bir süre önce yeni binasında hizmet vermeye başlayan hastaneye 3 uzman hekim ataması yapıldı.
Anestezi uzmanı Gülay Esen, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Berika Akbulut ile genel cerrahi uzmanı Mehmet Hanifi Çanakçı, hasta kabulüne başladı.